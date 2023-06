Migranti | intervista ad un trafficante | “Meloni si deve rassegnare”

(Di lunedì 19 giugno 2023)ad unche in Tunisia ha un vero e proprio business del mare: “si” In una recentecomparsa sul quotidiano Repubblica viene raccontato il business dei viaggi di. La personata sarebbe uno dei maggiori trafficanti, che possiede questa “agenzia di viaggi illegale”. L’uomo si descrive quasi come un imprenditore: “Non sono stato mai scafista. I clienti erano contenti, mi sono fatto un nome e poi un gruzzolo. Ho iniziato a investire nelle trasferte”. La sua attività prolifera grazie ad una società di facciata “in regola in un altro settore” che gli permette di riciclare i soldi e a “giustificare il mio tenore di vita”. L’uomo ha anche raccontato alcuni ...

In secondo luogo, la suaconferma " qualora ve ne fosse bisogno " come l'Italia sia terreno fertile per questo trafficanti di morte. Con il governo Meloni, che ha inasprito le pene legate ...Naufragio deiin Grecia, cos'è successo davvero: spunta il video - GUARDA I meccanismi del business sono simili a quelli di altri settori criminali. L'uomo spiega di avere una società di ...Concetti ribaditi nellaa La Repubblica domenica scorsa dove ribadisce il sostegno alle ... Ora, non è una guerra e né iné l'Ue sono dei nemici beninteso, ma attenzione a puntare ...

L'uomo del business dei viaggi dei migranti dalla Tunisia: «Ho 30 ... Open

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al quotidiano di Abu Dhabi in lingua inglese The National, all'indomani della sua visita negli Emirati, centrata sulla questione ...Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Agghiaccianti e gravi le affermazioni rilasciate su un quotidiano nazionale da uno scafista tunisino che esorta l’Italia ad arrendersi e rassegnarsi al suo business di nav ...