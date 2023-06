Michelin | lo stabilimento di Cuneo compie 60 anni Oggi è all’avanguardia nella tecnologia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sono passati 60da quando,, il colosso degli pneumatici francese, inaugurò ala sua prima sede estera. Per festeggiare l’importante compleanno, il presidente diItalia, Simone Miatton, insieme al direttore dellodi pneumatici vettura di, Simone Rossi, si sono soffermati sul livello di eccellenza raggiunto dall’impianto produttivo che, per il Gruppo, rappresenta lopiù importante dell’Europa occidentale. Lopiemontese è uno degli otto siti dove si sviluppano le nuove tecnologie da estendere successivamente alle altre fabbriche nel mondo. Un impianto in cui, nel quinquennio 2018/22,ha investito 315 milioni di euro. Ogni anno ...

... icona off road made in USA Italpress Renault Kangoo, il veicolo elettrico più venduto del suo segmento Italpress, festa per i 60 anni dellodi Cuneo Italpress Bmw Motorrad ...... icona off road made in USA Italpress Renault Kangoo, il veicolo elettrico più venduto del suo segmento Italpress, festa per i 60 anni dellodi Cuneo Italpress Bmw Motorrad ...All'interno delle attività diin Italia, è Cuneo lodi eccellenza del marchio 'stellato'. In realtà era il 1906 l'anno della fondazione diItalia . Oggi il gruppo è ...

Michelin Italia festeggia il 60° compleanno dello stabilimento di Cuneo Inforicambi

Lo stabilimento di Cuneo di Michelin nel 2023 compie 60 anni, un traguardo importante che l’azienda ha deciso di festeggiare a Torino, perché è qui che nel 1906 è nata la prima sede estera del Gruppo ...Un rapporto speciale, Michelin è in Italia dal 1906 ed è il primo produttore di pneumatici nella nazione, con una quota del 58% e un impegno sempre crescente Confermato da 315 milioni di euro di inves ...