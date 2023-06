Michele Bravi commenta la polemica di Arisa e Giorgia Meloni

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo l’esperienza come giudice ad Amici di Maria accanto a Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè,mercoledì prossimo si esibità al Castello Sforzesco con lo spettacolo Mondo Sottile Live. Per l’occasione il cantante ha rilasciato un’intervista ad Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano. Tra le tante coseha detto (più o meno) quello che pensa delle dichiarazioni fatte danel programma di Peter Gomez, La Confessione. “Cosa penso delle sue parole sulla comunità LGBTQ+? Questo è il mese del Pride e la vicenda di una mia collega è stata usata come gossip più o meno fondato. Non ho visto l’intervista completa, forse anche per disinteresse, quello che ho letto è solo il titolo sensazionalistico. In questo mese celebriamo la lotta per i diritti e mi dispiace per che un gossip ...