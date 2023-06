Meteo Roma del 19-06-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo asciutto al mattino su le regioni con nuvolosità in transito schiarite instabilità momento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni sparsi sulle Alpi variabilità asciutta altrove in serata ancora fenomeni sulle Alpi con locali sconfinamenti sulle piante di nord-ovest piaciuta altrove al centro giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alto in transito sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione nelle radio notturne Al Sud tempo stabile al mattino con cieli sereni ovunque qualche addensamento in più in transito sulla Sardegna tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque temperature minime e massime stazionarie o interiore di Azzo su tutta la penisola le ...