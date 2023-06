Messico | è ufficiale | esonerato il ct Cocca Ecco chi al suo posto

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilha confermato ufficialmente l’esonero del commissario tecnicochi al suoGrandi cambiamenti nella Nazionale messicana, come annunciato da un comunicato. IL COMUNICATO – La Federcalcio messicana (FMF) ha annunciato oggi attraverso il suo Commissario, Juan Carlos Rodríguez, di porre fine alla gestione di Rodrigo Ares de Parga, responsabile delle squadre nazionali messicane, e di Diego Martíne del suo staff tecnico, davanti alla prima squadra nazionale delmaschile. La FMF ringrazia Rodrigo e Diego per il loro lavoro e la loro dedizione durante questo periodo e augura loro ogni successo nei loro progetti futuri. Per affrontare il prossimo impegno della Gold Cup, Jaime Lozano, che era responsabile del ...

Commenta per primo Diego Cocca non è più il commissario tecnico della nazionale del Messico, con lui sollevato dall'incarico anche il responsabile delle squadre Rodrigo Ares de Parga. Prenderà il posto da direttore tecnico ad interim Jaime Lozano, che guiderà dunque la squadra nella

