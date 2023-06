Mercoledì | TUDUM ha rivelato che c’è un nuovo Addams in arrivo per la seconda stagione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ora che i lavori per laserie di episodi disono ufficialmente in corso, Netflix hauno dei più grandi anticipazioni sulla prossima. Durante l’eventodi sabato scorso, le star dello show hanno partecipato a un video in cui si discutevano le teorie dei fan relative alle possibili evoluzioni della trama nel corso della. Alla fine del video è stato confermato che unmembro della Famigliasi unirà alla serie con la: inunmembro della FamiglianellaOltre a rivelare ...