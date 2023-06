Mercoledì 2 | tutte le novità da Jenna Ortega produttrice alle teorie sulla trama

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo il successo mondiale della sua prima stagione è iniziato il conto alla rovescia per l'uscita su Netflix di2, la serie Netflix di Tim Butron che è riuscita a entrare nei cuori di tutti con un racconto attuale e coinvolgente che ha puntato i riflettori sul personaggio di...

Amadeus ha aggiunto che è un fatto "importante perché regolamento vuol dire la divisione dile serate". Nel 2023 erano così suddivise: martedì esi sono ascoltate le canzoni, coi ...Esami di maturità 2023 al via. Si partirà21 giugno, alle 8,30, con la prova di italiano; il giorno dopo si svolgerà quella ... Ci sonole norme più difficili da comprendere, semplificate:...... in via Felice Cavallotti 15 a Senigallia, con orario 9 - 12.30le mattine tranne il lunedì e 17 - 19 solo di lunedì,e venerdì. Caritas Senigallia