Mercato Napoli | rinforzi in difesa | De Laurentiis accelera per Scalvini

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Definita la guida tecnica, ildi Desarebbe già all’opera per fiondarsi sule regalarsi alcuni colpi importanti. Gli azzurri starebbero cercando un sostituto di Kim e il sogno sarebbe il giovane difensorein forza attualmente all’Atalanta. Come riportato da Il Giorno, il club bergamasco avrebbe deciso di lasciar partire in estate solo un pezzo forte tra il centrale e l’attaccante Hojlund e per questo il patron campano si starebbe affrettando per acquistare il ragazzo in modo da anticipare le altre pretendenti.– difensore Atalanta, sognoper il post Kim Come già trapelato negli ultimi giorno, in casail difensore Kim sarebbe ormai in partenza verso il ...