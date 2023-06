Mercato Juventus | casting per l’esterno destro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ildellaaffronta il primo scoglio in ordine di urgenza. Visto il mancato rinnovo di Cuadrado e la lunga assenza di De Sciglio laè alla ricerca non solo di uno ma di più esterni poiché attualmente il ruolo è totalmente sguarnito. Si fanno più nomi, ma bisognerebbe comprendere le caratteristiche che servono al gioco dellaper un giocatore in quel ruolo. Allegri proseguirà con la difesa a tre e quindi gli servirà più un cursore stile Cuadrado in grado di fare la fascia fino in fondo, saltare l’uomo e chiudere da quinto se l’azione arriva dalla parte opposta? Oppure un giocatore meno propenso alla spinta offensiva, più votato alla copertura e a limitare i cursori avversari, come De Sciglio. Ildellanon potrà prescindere da queste ...

Questa prospettiva al momento vedrebbe i nerazzurri in vantaggio sullanella corsa a Carlos Augusto. Non a caso, pare che i bianconeri abbiano virato per la fascia mancina su Fabiano Parisi ...Mentre per la dirigenza è l'ora di agire sulè tempo di riposo in casa Milan per la squadra e lo staff tecnico, attualmente in vacanza, ... 23 luglio 2022 ore 22 •- Milan, 27 ...Oggi è l'ultimo giorno utile per il rinnovo. Nel mirino c'è sempre lui, il tecnico bianconero corteggiato dall'Al - Nassr ma confermato dal club bianconeroIldellaè ufficialmente partito. Da Kulusevski a Milik, passando per Milinkovic - Savic, i bianconeri si muovono nonostante rimanga bloccato l'arrivo di Giuntoli. Il Ds ora è Manna, '...

Mercato Juve, il baby talento della Roma si allontana: i dettagli Juventus News 24

Il nuovo corso del club bianconero passa anche dai saluti di alcuni dirigenti che erano legati al vecchio presidente.[themoneytizer id=”99064-6] Un portiere, un regista, una mezzala (due in caso di cessione di Milinkovic), un esterno d’attacco e un centravanti. Più il riscatto di Luca Pellegrini, ma non a 15 milion ...