Mercato immobiliare | Consiglio notai | Nel 2023 compravendite in calo del 10%

... per ciò che concerne Firenze, si nota, in particolare che nello scorso febbraio ildella città toscana 'è crollato del 13.67% ( - 13,53% per la prima casa tra privati, - 44.83% ..."Ma c'è un elemento strutturale degli edifici che ilnon ha ancora considerato con la ...chiamate a un ruolo attivo nel promuovere le Cer e nel tutelare e valorizzare il patrimonio...... conoscenze e risorse che permettono agli imprenditori di superare le sfide dele di ... dalla tecnologia al food, passando per il marketing, l'automotive, le vendite, l'e molto ...

Mercato immobiliare: nel I trimestre 2023 calano ulteriormente le compravendite, a Firenze -9 per cento FirenzeToday

Prevista per fine 2023 una forte contrazione del mercato. L'appello di Confedilizia al governo: "Normativa europea insensata e pericolosa, va bloccata" ...Sul fronte casa si prevede una contrazione del mercato. Secondo il Consiglio nazionale dei notai, alla fine del 2023 il mercato delle compravendite immobiliari subirà un calo del 10,7%, rispetto al 20 ...