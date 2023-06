Il presidente francese Emmanuel Macrondomani all'Eliseo la premier Giorgiae Macron, informa l'Eliseo, discuteranno dei rapporti bilaterali tra Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del ...La sfida per Expo 2030:vola a Parigi Il "piatto forte" della trasferta francese diè il dossier Expo 2030. Martedì 20 giugnovola a Parigi per sostenere la candidatura di Roma a ...Da Monti a: indagine sulla crisi del sistema politico (Feltrinelli). In collaborazione con ...di Salerno Letteratura inizia alle 18.30 a Palazzo Fruscione con la scuola di lettura che...

Meloni vedrà Macron a Parigi: da Expo 2030 alla rete di Tim, i dossier tra Italia e Francia Il Sole 24 ORE