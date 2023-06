Meloni-Macron | incontro sbloccato Dai migranti a Kiev | verso il bilaterale

Giorgiae EmmanuelIl presidente francese Emmanuelvedrà domani all`Eliseo la premier Giorgia, informa l`Eliseo, discuteranno dei rapporti bilaterali tra Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del Quirinale. Sul tavolo anche le questioni europee, in ...Secondo quanto fa sapere l'Eliseo,parleranno dei rapporti tra Roma e Parigi, specialmente del Trattato del Quirinale, oltre che delle questioni legate all'Ue, della guerra in Ucraina ...Frizioni dimenticate. Domani Giorgiavolerà a Parigi per incontrare il suo eterno rivale, Emmanuel. Gli argomenti non mancano: dall'Ucraina all'Unione Europea, ma siccome il viaggio in Francia cade in occasione della ...

Parigi, incontro tra Meloni e Macron domani all'Eliseo Corriere della Sera

Agenzia Roma, 19 giu. Incontro domani all’Eliseo tra il Presidente Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni, a Parigi per l’Assemblea del Bie. Ne dà notizia la presidenza francese… Leggi ...Gli argomenti non mancano: dall'Ucraina all'Unione Europea, ma siccome il viaggio in Francia cade in occasione della 172esima assemblea del Bureau International des Expositions (Bie), sullo sfondo ...