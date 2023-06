Meloni-Macron | domani il vertice e Roma pretende le dichiarazioni finali alla stampa

(Di lunedì 19 giugno 2023) La premier ricevuta a otto mesi dal suo insediamento a Palazzo Chigi. Al centro delil Trattato del Quirinale e il tema dei migranti, la guerra in Ucraina e la candidatura italiana per Expo 2030 (su cuie Parigi restano divise)

parleranno "anche del vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio". Inoltre, come comunicato dall'Eliseo, l'incontro sarà "occasione per ..."Discussi tutti i principali dossier": ecco cosa si sono dettiFocus sulle relazioni Francia - Italia -discuteranno dei rapporti bilaterali fra Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del Quirinale. 'Le relazioni bilaterali che uniscono la Francia e l'Italia, in ...

E oggi quello che covava comunque sotto le ceneri è esploso inizialmente con la questione migranti: così poco dopo essersi assestata al governo, per Giorgia Meloni arriva il primo attacco d'oltralpe.La premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron si incontreranno domani pomeriggio all’Eliseo. Lo rende noto la stessa presidenza francese. La presidente del Consiglio sarà domani a ...