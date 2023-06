Meloni domani a Parigi | incontrerà Macron all' Eliseo 

Leggi su agi

(Di lunedì 19 giugno 2023) AGI - La premier Giorgiail presidente francese Emmanuel. Secondo quanto riferito dall'Eliseo, all'ordine del giorno del vertice i rapporti bilaterali fra Francia e Italia, e in particolare 'attuazione del Trattato del Quirinale. Il presidente e la premier discuteranno di questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno. Il colloquio si concentrerà anche sul vertice della Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio 2023. Il colloquio sarà l'occasione per riaffermare il comune sostegno all'Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari.