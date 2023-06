Mediaset | salta un altra testa | Non confermato | un fulmine a ciel sereno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo l'addio a Le Iene, Teo Mammucari non farà parte del cast di Tu si que vales nella prossima stagione. Si tratta della seconda uscita importante dallo show del sabato sera di Canale 5: dopo averne fatto parte fin dalla prima edizione, anche Belen Rodriguez non sarà più nel programma. Non è ancora noto chi prenderà il suo posto (e nemmeno se verrà realmente sostituita), mentre per Mammucari c'è già il rimpiazzo. Si tratta di Luciana Littizzetto, amica personale di Maria De Filippi. La comica raddoppia quindi i suoi impegni televisivi dopo aver lasciato la Rai insieme a Fabio Fazio: non solo continuerà a essere una presenza fissa a Che tempo che fa su Nove, ma farà parte anche della giuria di Tu si que vales su Canale 5. Un cast che diventa sempre più femminile, dato che da anni ne fa parte Sabrina Ferilli,cara amica della De Filippi. Confermati ...

