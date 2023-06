Maxi rissa tra 60 persone a Milano | lo scontro con i coltelli | almeno 5 feriti

(Di lunedì 19 giugno 2023)in zona Calvairate anon lontano da Porta Romana, dove circa 60sono state coinvolte in unain via Faa di Bruno a, scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi, 19 giugno. I carabinieri sono ancora all’opera per riportare la calma. Secondo le prime notizie losarebbe esploso a causa di un litigio violento per futili motivi che è andato via via allargandosi coinvolgendo sempre più, inclusi residenti della zona e diverseoriginarie dell’Est Europa. Al momento, sono stati segnalaticinque, tra cui diversi colpiti con armi da taglio. Sul posto, oltre ai carabinieri sono intervenute anche le unità di soccorso medico-sanitario che hanno ...

Tutto sarebbe nato per una semplice lite per un'auto parcheggiata. Poi, però, il litigio per la Volkswagen Touran, con targa romena, parcheggiata davanti al cortile d'accesso ...L'ultimo episodio giunto alle cronache racconta di una maxi rissa che ha visto coinvolte oltre 60 persone, prevalentemente dell'est Europa e di etnia rom, che ha richiesto l'intervento massiccio delle