Maxi Multa Per La Rai | Amadeus e Ferragni Nei Guai!

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il Festival di Sanremo 2023, verrà ricordato anche per l’uso forse eccessivo di Instagram fatto dae Chiarasul palco dell’Ariston. Secondo l’Agcom, si sarebbe trattato di pubblicità occulta. Ecco perché la Rai sarà tenuta a pagare unadavvero salatissima. Ecco i dettagli sulla vicenda!salatissima alla Rai per il caso Instagram a Sanremo 2023salata per la Rai per il caso scoppiato a Sanremo 2023 e riguardante l’uso eccessivo di Instagram promosso dae Chiara. L’Agcom, tramite una nota diffusa poche ore fa, ha imposto una sanzione di oltre 170 mila euro alla Rai, per aver violato le disposizioni per la corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo. Questo provvedimento, fa ...

Un lavapiatti e un cameriere, entrambi minorenni, e senza contratto. Lavoravano 'in nero' in un ristorante di Erice Vetta. Per il titolare è scattata unadi 11 mila euro ed è stata sospesa l'attività. I Carabinieri della Stazione di Erice hanno messo in campo, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, un'azione di ...Le ultimissime sulla Juventus e sulla decisione in arrivo di Ceferin a seguito della penalizzazione inflitta ai bianconeri per le plusvalenze fittizieCalciomercato a parte, in casa Juventus il tema ...Denunciato il gestore e allo stesso tempo sanzionato con una. L'operazione maturata nell'ambito di un controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale. Ad ...

Rai, maxi multa da 170mila euro per pubblicità occulta durante Sanremo 2023: l'“errore” di Amadeus e Chiara Fe ilmessaggero.it

Il caso Qatargate si infittisce: Eva Kaili denuncia il Parlamento Ue per aver violato la sua immunità durante le indagini.ANCONA - Night club di Montemarciano chiuso per 30 giorni dopo una maxi rissa. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, e notificato dai ...