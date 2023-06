Maturità | solo orale nelle zone alluvionate M5S all’attacco | “Decisione tardiva e insensata”

(Di lunedì 19 giugno 2023) "L'incredibile ritardo nella risposta all'alluvione in Emilia-Romagna solleva dubbi e preoccupazioni. Giusto 50 giorni dopo la catastrofe, stiamo ancora attendendo che venga nominato un commissario alla ricostruzione". Così il senatore M5s Marco Croatti intervenendo in aula L'articolo .

...di laurea rimane la scelta più sicura e preferita da un gran numero di studenti in età da: ... a dimostrazione che la laurea è vistain misura minore come un punto di arrivo. Tra coloro ...LA TERZA PROVAIN ALCUNI CASI PARTICOLARI Per le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle dAosta e della Provincia autonoma ...Infatti, i criteri possono essere legati nonall'ottima media durante l'anno corrente, ma anche a un simile score ottenuto nei precedenti anni liceali. Insomma, un punteggio bonus che già di suo ...