Maturità | è il giorno della plenaria | riunite 14mila commissioni

(Di lunedì 19 giugno 2023) Prendono ufficialmente il via gli Esami di Stato 2023 che vedranno impegnati 536.008 studenti (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre lesono 14.000, per un totale 27.895 ...

Le prove dellavedranno coinvolti anche decine di migliaia di docenti, tra presidenti e ... Si partirà mercoledì 21 giugno, alle 8,30, con la prova di italiano; ildopo si svolgerà ...Mancano pochissimi giorni all'inizio della2023, in partenza dal 21 giugno. Si sprecano i ... E mi raccomando: 'non passate tutto ilcon la testa sui libri, la concentrazione non va ...Tutti i fatti del, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del -Segui i nostri live. ...