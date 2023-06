Maturità 2023 | l’inserzione sul giornale della Scuola Holden | “I 100 punti di maturità” | una lista per ricordare che l’esame non è solo un numero

L'esame didel cosiddetto ritorno alla normalità dopo la pandemia inizia oggi. Le 1.888 commissioni d'esame previste in Lombardia, infatti, si insediano questa mattina, lunedì, per sbrigare tutte le ...Genova . Inizia oggi, lunedì 19 giugno, la settimana in cui prende avvio l'esame diin programma in Liguria a partire da mercoledì 21 alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano .... benché compiute da persone adulte, da cui ci si aspetterebbe unache evidentemente non è scontata".