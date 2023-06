Maturità 2023 | le parole chiave dell’Esame di Stato

Leggi anche, è tempo di scrutini. Le commissioni si insedieranno il 19 giugno, ancora in tempo per la MAD per sostituire assenti [AGGIORNATO] La normativa DECRETO Motore di ricerca ......gli Esami di Statoche vedranno impegnati 536.008 studenti (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14.000, per un totale 27.895 classi. Le prove della...Meno due giorni alla prima prova A due giorni dalla prima prova, quella scritta, dellache oltre 500mila studenti si accingono ad affrontare , ecco qualche parola chiave dell'Esame di Stato: Esame di Stato o: Nell'ordinamento scolastico italiano, l'esame di ...