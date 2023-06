Maturità 2023 | il toto-tracce | le ipotesi per la prova di italiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si parla soprattutto di D'Annunzio e Svevo, ma ci sono anche argomenti di attualità come la guerra in Ucraina. Non mancano poi gli spunti sul tema del digitale con il metaverso e l'intelligenza artificiale, ma attenzione agli anniversari: dagli 80 anni della caduta del fascismo, ai 75 dall'entrata in vigore della Costituzione italiana

