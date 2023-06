Maturità 2023 | i dieci consigli agli studenti dello psicologo Lavenia | “Esame traguardo importante Ecco cosa potete fare per affrontare l’ansia”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ci siamo: manca pochissimo all'avvio dell'di Stato per il secondo ciclo. C'è ansia dafra gliperò idi Giuseppe, psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. L'articolo .

A due giorni dalla prima prova, quella scritta, dellache oltre 500mila studenti si accingono ad affrontare, ecco qualche parola chiave dell'Esame di Stato: Esame di Stato o: Nell'ordinamento scolastico italiano, l'esame di ...: e tu, riscriveresti lo stesso tema Mentre gli studenti si preparano alla, esce l'antologia Che traccia hai scelto. Una classe di autrici e autori di nuovo alle prese con ...Leggi anche, è tempo di scrutini. Le commissioni si insedieranno il 19 giugno, ancora in tempo per la MAD per sostituire assenti [AGGIORNATO] La normativa DECRETO Motore di ricerca ...