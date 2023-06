Matteo Di Pietro | nuovi esami tossicologici di secondo livello | quando lo youtuber dei TheBorderline ha assunto droga e in che quantità?

(Di lunedì 19 giugno 2023)Disottoposto addi. La procura di Roma ha disposto iaccertamenti, per ricostruirelodeihae in ...

Disottoposto ad esami tossicologici di secondo livello . La procura di Roma ha disposto i nuovi accertamenti, per ricostruire quando lo youtuber dei TheBorderline ha assunto droga e in ...Uno tra tutti, in particolare,Diche si trovava alla guida del Suv Lamborghini che mercoledì ha schiacciato la smart dove viaggiavano una madre con i suoi due figli piccoli. Secondo ...... Federico Palmieri, Riccardo Perla, Simone Pierantozzi, Michele Pintus,Rasi, Nicolas Rasi, ... Giacomo Sabatini, Maria Rosati, Sonia Cesarini, Paola Di Pasquale,Gervasoni, Raniera Morini,...

Incidente Casal Palocco, Matteo Di Pietro col padre sulla supercar: a bordo senza cintura TGCOM

Incidente a Casal Palocco: esami tossicologici di secondo livello sono stati disposti dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta aperta a piazzale Clodio per omicidio stradale e ...Matteo Di Pietro sottoposto ad esami tossicologici di secondo livello. La procura di Roma ha disposto i nuovi accertamenti, per ricostruire quando lo youtuber dei TheBorderline ha assunto droga e in..