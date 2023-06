Matteo Copia è il nuovo comandante della polizia provinciale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 giugno 2023) Bergamo. Cambio al timonedi via Tasso: ha preso servizio da lunedì (19 giugno) il. Con un’esperienza alle spalle di oltre 15 anni, è attualmentelocale di Treviolo e presterà servizio in Provincia in convenzione con il Comune. “Sono onorato e orgoglioso di questo incarico per la, Corpo che vanta una solida tradizione e un forte radicamento sul territorio, oltre a svolgere un servizio di grande importanza – ha dichiarato questa mattina in un breve incontro con il presidenteProvincia nel giorno dell’insediamento -. Mi auguro di poter fare un buon lavoro grazie ...