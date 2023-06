Maternità surrogata | Zanella | ' da sempre contro ma ddl Varchi è legge-manifesto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Come militante ecofemminista e verde da anni esprimo netta contrarietà rispetto alla pratica della, torno a farlo oggi in occasione della discussione del progetto didi Fratelli d'Italia, ricordando innanzitutto che stiamo parlando di un fiorente mercato globale in piena espansione. Secondo i dati più diffusi, ha raggiunto nel 2022 il valore di 14 miliardi di dollari, e si prevede possa raggiungere nel 2032 i 129 miliardi di dollari". Lo afferma Luana, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, nel suo intervento a titolo personale nel dibattito sulla. "Con la guerra in Ucraina le multinazionali della surrogacy hanno decentrato la produzione nei paesi dove il costo è più basso e le leggi più permissive, ...