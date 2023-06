Maternità surrogata | Zanella Avs | ' Da femminista sono contraria | ma il governo non faccia una legge manifesto'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Luana, capogruppo di Avs, è intervenuta in Aula sul dibattito a proposito della cosiddetta. "Come militante ecoe verde da anni esprimo netta contrarietà rispetto ...

Luana Zanella, capogruppo di Avs, è intervenuta in Aula sul dibattito a proposito della cosiddetta. "Come militante ecofemminista e verde da anni esprimo netta contrarietà rispetto alla pratica della, torno a farlo oggi in occasione della discussione del ...Alle ore 14 l'Aula inizia la discussione generale della proposta di legge sullacome 'reato universale' che renderebbe perseguibile il reato anche se commesso all'estero da cittadini italiani. Segui la diretta tv. Leggi Anchereato ...Il Guardasigilli Carlo Nordio non fa passi indietro. Dopo le tensioni con l' Anm sulla sua riforma - da lui definite "interferenze" - e i silenzi degli alleati, premier in testa che non vorrebbero uno ...