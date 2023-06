Marito e moglie trovati morti in casa | forse omicidio - suicidio | ' Lui le ha sparato e si è ucciso'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un uomo e una donna -- sono statiall'interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di Via Gambalunga, in centro a Rimini . I coniugi, risenza vita ...

Un uomo e una donna -- sono stati trovati morti all'interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di Via Gambalunga, in centro a Rimini . I coniugi, ritrovati senza vita dal figlio adolescente, ...RIMINI - Una scena raccapricciante ha sconvolto Rimini. Un uomo e una donna sui cinquant'anni, identificati come, sono stati trovati senza vita all'interno del loro appartamento al terzo piano di uno stabile residenziale. Secondo le prime informazioni si tratta di un caso di omicidio - suicidio. ...I due cadaveri,, sono stati ritrovati senza vita dal figlio adolescente. Gli inquirenti stanno ancora ...

Rimini. Marito e moglie morti in casa, omicidio-suicidio scoperto dal figlio Corriere Romagna

Ascolta l'audio Un nuovo tragico fatto di cronaca è avvenuto nel pomeriggio a Rimini in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Gambalunga al civico 74, a due passi… Leggi ...POZZUOLI – Hanno rapinato marito e moglie portando via loro due Rolex e per coprirsi la fuga hanno sparato in aria due colpi di pistola. Attimi di terrore ieri a Lucrino, dove due uomini armati hanno ...