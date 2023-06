Marika Fruscio fa girare la testa ai suoi ammiratori | il decolleté è da paura

... Marco Verona Junior Copywriter: Daniela Tria Chief Strategy Officer: IlariaStrategy Director: Ornella Vittorioso Head of Client Services: Davide Mondo Group Account Director:Mazzoni ...... Marco Verona Junior Copywriter: Daniela Tria Chief Strategy Officer: IlariaStrategy Director: Ornella Vittorioso Head of Client Services: Davide Mondo Group Account Director:Mazzoni ...... Rebecca Grassi Junior Copywriter: Giorgia Carozzi Chief Strategy Officer: IlariaStrategy Director: Ornella Vittorioso Head of Client Services: Davide Mondo Group Account Director:...

Marika Fruscio, primo piano incandescente: si vede (quasi) tutto Calciomercatonews.com

Marika Fruscio fa impazzire il suo popolo social. La conduttrice ha posato su Instagram mostrando a tutti un fisico incredibilmente sensuale ...LEGGI ANCHE: Marika Fruscio: il video pronostico Italia-Inghilterra per CalcioStyle In difesa, al 74' è entrato in campo, al posto di un affranto Dimarco, il giallorosso Spinazzola: su di lui la Roma ...