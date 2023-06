Manchester City | Walker dice no al Bayern Monaco

(Di lunedì 19 giugno 2023) Kyleè pronto a diventare una bandiera del. Secondo “Sky Deutschland”, il 33enne esterno inglese, arrivato nel 2017 dal Tottenham, avrebbe detto no all’offerta del, che ha fatto un tentativo per il giocatore. L’esterno potrebbe quindi prolungare il contratto che scadrà fra un anno. Diversa invece la situazione di Bernardo Silva, corteggiato da Psg e Barcellona. Se il portoghese decidesse di andare via, ilnon si opporrà alla sua cessione. Sul fronte entrate, la squadra di Pep Guardiola segue con interesse Mateo Kovacic del Chelsea. SportFace.

Commenta per primo Bernardo Silva ha ricevuto un'offerta importante dall'Arabia Saudita. Jorge Mendes si è messo già in movimento e si è già passati a discutere degli aspetti economici. Il portoghese ...Per Dzeko si tratterebbe di un addio all'Italia dopo 8 stagioni: numeri importantissimi per l'ex, che ha realizzato 150 gol in 361 presenze nella sua esperienza italiana con Roma e ...Assente Kevin De Bruyne , che si è infortunato nella finale di Champions vinta dal suosull' Inter , Tedesco ha deciso di non decidere: "Contro l'Austria il capitano sarà Lukaku, ...

Dall'Inter al Manchester City: operazione da 100 milioni InterLive.it

Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Come ogni fine stagione la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) ha stilato la sua classifica del ranking mondiale dei club per la stagione 2022/23.