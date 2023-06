' Manchester City | Bernardo Silva può salutare | il sostituto è un ex Inter'

In virtù dell'assenza del centrocampista del, Tedesco prima della partita ha parlato con i due giocatori: 'Con l'Austria il capitano è stato Lukaku, con l'Estonia la fascia sarebbe ...ROMA - Kyle Walker va verso il rinnovo con il: il tutto nonostante il pressing del Bayern Monaco che, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, si sarebbe fatto sotto per l'esterno inglese. Ma Walker preferirebbe restare in ...Bernardo Silva Oggi il nome più clamoroso accostato a un trasferimento in Arabia Saudita è quello di Bernardo Silva, reduce dal triplete con ile nel mirino del Psg. Guardiola non ...

Dall'Inter al Manchester City: operazione da 100 milioni InterLive.it

Bernardo Silva ha ricevuto un'offerta importante dall'Arabia Saudita. Jorge Mendes si è messo già in movimento e si è già passati a discutere degli aspetti economici. Il portoghese vorrebbe restare in ...Pep Guardiola, presente a un evento a Barcellona, ha risposto alle domande relative il futuro di Ilkay Gundogan, capitano del Manchester City il cui contratto scade il 30 giugno: "So che ...