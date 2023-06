Mamma si rende conto del suo errore dopo 9 mesi – quando il bambino esce | non riesce a nascondere ciò che sente

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il miracolo era appena avvenuto e Kim Guiley era diventata di nuovo madre. Poi ha guardato più da vicino il suoed è rimasta sorpresa da un dettaglio. ”È stato uno shock davvero genuino”, racconta a Inside Edition. Kim Guiley si stava preparando da noveper questo stesso giorno. Doveva diventare di nuovo madre quel giorno di sette anni fa, ma non aveva idea che le immagini della sua incredibile reazione avrebbero fatto parlare di sé in tutto il mondo. LEGGI DI PIÙ:rimane incinta10 anni di tentativi: 4 giorniil dottore la chiama e confessa il suoI giornali sia negli Stati Uniti che in Europa hanno precedentemente scritto di come la madre sia stata adeguatamente scioccata durante il parto. È diventata semplicemente una situazione ...