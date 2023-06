Maltempo | Bonaccini | ‘anche ieri polemiche sul nulla | basta gioco al massacro’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Infine sull’alluvione, ringraziandoti per la costante vicinanza tua e di tutti nelle scorse settimane. è trascorso oltre un mese e mezzo dal primo evento alluvionale che ha colpito la Romagna e parte dell’Emilia; oltre un mese dal secondo. Anche a nome dei miei concittadini, insieme ai sindaci e a tutte le rappresentanze economiche e sociali del nostro territorio, chiedo al Governo di agire, di stanziare le risorse necessarie e di fare presto, perché presto ormai non lo è più”. Così Stefanoin Direzione Pd rivolgendosi a Elly Schlein e i dirigenti dem. “Nel 2012 attendemmo due settimane per avere il decreto della ricostruzione con la governance e le risorse, lo stesso tempo è servito per il terremoto del centro Italia… Anchequalcuno ha voluto scatenare una polemica sul. Non va bene. ...