Malore mentre fa il bagno | Paolo Capparè muore davanti al figlio di 5 anni | era un medico del San Raffaele

Arrivano notizie sconfortanti da oltralpe. Secondo quanto riportato dal Daily Mail , un bambino di 12 anni, Joshua Lloyd è stato colto da unfaceva educazione fisica a scuola. Nonostante l'ambulanza si sia precipitata, purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo perché già in condizioni critiche. Il giovane è stato ...Un turista 58enne ha accusato unsi trovava sulla spiaggia di San Francesco a Forio. L'uomo era giunto da meno di 24 ore sull'isola. Vani i soccorsi per salvargli la vita, chiamati da alcuni bagnanti che si erano ...Pubblicità I più letti Cronaca 9 ore fain casa, nulla da fare per un uomo di 51 anni Cronaca 9 ore fa Pensionato colpito daè in bici: muore poche ore dopo

Malore mentre fa il bagno in mare con suo figlio: morto Paolo Capparè, 42 anni, medico del San Raffaele Corriere Milano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un uomo di 62 anni originario dal Piemonte era impegnato in un giro in bicicletta quando ha accusato un grave malore. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce verde di Murialdo con ...