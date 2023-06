Malore improvviso | papà 42enne muore davanti al figlio mentre fa il bagno al mare | era un medico del San Raffaele

Morto a 42 anni per un. Paolo Capparè stava facendo il bagno nella sua San Benedetto del Tronto , quando ha perso i sensi. A dare l'allarme, riporta il Corriere Adriatico, il figlio di 5 anni. Molti ...Si trovava nella sua abitazione di via Pietro Micca a Vigliano Biellese, quando è stato colto da un. Sul posto è giunta subito un'ambulanza del 118, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. E' morto così nella serata di sabato 17 giugno Simone Barchi, di appena 51 anni. Il ...in mentre fa il bagno in mare : un uomo di 71 anni è morto sotto gli occhi dei famigliari. Come riporta Il Gazzettino, il dramma si è consumato a Jesolo domenica 18 giugno, nel ...

Si è spento improvvisamente all'età di 41 anni Luigi Swan, per tutti solo Swan, pseudonimo di Luigi Piccione, danzatore pugliese nato a Taranto ma residente da diverso tempo ...