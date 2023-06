Mai così tanti sbarchi di migranti dal 2017 | ma Meloni e Salvini non ne parlano più | ecco i grafici del silenzio social

(Di lunedì 19 giugno 2023) “L’Italia non può permettersi un’estate di”, twittava il 20 giugno 2022 Giorgia, con l’hashtag #Basta. Un anno dopo gliaumentano e i suoi tweet spariscono. I primi ad accorgersene sono i follower che seguono i loro profili, che ae Matteorinfacciano i tweet ruggenti dell’anno scorso, quelli contro glidial grido di “blocco navale subito”. Una lunga sfilza di post che un’estate fa e per tutta la campagna elettorale attaccavano l’allora ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Ma soprattutto tenevano il conto degli, cosa che la comunicazione della premier e del ministro ha smesso di fare. Nel frattempo gli arrivi registrati nei primi cinque ...

Al 293° posto del ranking solamente un anno fa,sopra il 75° posto in un Major, lo statunitense ... Scottie Scheffler, oltre a Rickie Fowler, aggiudicandosil'edizione numero 123 del terzo ...... Murphy, Hayek e, in un cameo, Michael Cera sono tuttibravi da farci dimenticare il fatto che ... La domanda, se, è quanto vorrà andare avanti con Black Mirror , e quanto questa formula avrà ...... raccontando di incontri, telefonate, messaggi e sondaggi al sapore del 4 - 3 - 3 con allenatori (da lui)considerati. Questo è Aurelio the Emperor e noi -come milioni di napoletani - dopo ...