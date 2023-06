Magistrati contro la riforma Nordio | se le toghe si sentono guardiane della virtù

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Che lagiustizia targatavenga presentata come un attentato alla democrazia da parte del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle non deve stupire più di tanto. Gli uni e gli altri agiscono in perfetta continuità con la loro formazione culturale là dove la sfera dell'autonomia politica - uno dei princìpi del costituzionalismo liberale - viene sacrificata sull'altare di due totem populisti ovvero «l'onestà e la diversità morale». Si obietterà che la politica intesa come «lo spazio autonomo entro cui il potere legittimo ha la facoltà di scegliere fra soluzioni alternative» attraversa momenti critici in tutte le democrazie occidentali. Stiamo parlando di un cambiamento che ha preso corpo negli ultimi decenni in ragione di due fenomeni, l'uno legato ai processi di globalizzazione che costringono sempre più le ...