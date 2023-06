Mafia | Antoniozzi Fdi | ' infiltrazioni tra gay? C' è da inquietarsi | Orlando chiarisca'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Se un uomo come Leoluca, un siciliano che conosce i pericoli della, arriva a dire che essa può infiltrarsi nei movimentic'è da". Lo afferma l'on. Alfredo, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Quali elementi haper affermare una cosa cosi grave? - domanda - Sarebbe davvero assai grave se dietro alcune organizzazioni che si battono per i diritti degli omosessuali si infiltrasse o lo avesse già fatto la. Spero - conclude - perché qui parliamo die non di bazzecole".