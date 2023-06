(Di lunedì 19 giugno 2023)ha pubblicato su Instagram uncommovente dedicato ad una persona speciale. Ieri, infatti, la cantante ha reso omaggio al suo, 92, per la ricorrenza della festa delche in America si festeggia il 18 giugno. La cantante 64enne, all’anagrafeLouise Ciccone ha condiviso un nuovo selfie più uno scatto del suo adoratoda giovane. Il post arriva pochi giorni dopo aver pubblicato un nuovo video particolare in cui ha detto ai fan cosa aspettarsi dal suo tour mondiale di 84 date. Ildi«Buona festa del, a tutti iche sono lì fuori!!! Al tuo, al suo, al vostro e al loro. Ma soprattutto al mio – ...

Scoppia la polemica: 'Non hai bisogno di questi soldi' Lady Gaga senza trucco su Instagram, la reazione e i commenti dei follower (55 milioni) Ildi' Buona festa del papà, a tutti ...... è diventato tendenza nell'Italia della censura, contribuendo a diffondere dal palco un... Daa Lady Gaga , da Beyoncé a Jennifer Lopez , da Dua Lipa , e in Italia, a Elodie , Annalisa ...Non ha senso, insomma guardar solo alla. "Come si diceva, Maria porta sempre a Gesù, se ... Se il cuore delnon cambia, lo stile con cui viene presentato si adatta al tempo. "Nelle ...

Madonna, il messaggio a papà Silvio (92 anni) commuove i fan: «Mi hai insegnato a sopravvivere» leggo.it

Madonna offre un tributo al padre nel giorno della Festa del Papà in America. La Regina del Pop ha condiviso su Instagram un selfie accompagnato da una foto di repertorio in bianco e nero accanto al p ...Madonna offre un tributo al padre nel giorno della Festa del Papà in America.La Regina del Pop ha condiviso su Instagram un selfie accompagnato da una foto di repertorio in bianco e nero accanto al pa ...