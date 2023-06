Madonna di Trevignano | santuario abusivo | ma i fedeli continuano a pregare

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) . La veggente non si arrende. Ecco cosa farà Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, sull’ordinanza di abbattimento delpresso cui si radunavano iperlae assistere alle “visioni” che la veggente riceverebbe. Dopo lo stop anche del Tar, Gisella Cardia non si arrende e dice: “Toglieremo le panche per ie le rimetteremo ogni 3 del mese per la recita del rosario, come stabilito dal Tar del Lazio. Terminata la preghiera le rimuoveremo, per poi riposizionarle la volta successiva”. In effetti, la decisione del giudice riguarda l’abuso edilizio relativo al luogo di adunanza che è di proprietà dell’associazione gestita dalla veggente, ma ricade all’interno territorio del Parco di Bracciano e Martignano e ...