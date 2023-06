Madame | la confessione sulla passione per la Bibbia e l’odio sui social | «Ero nei neocatecumenali A Vicenza mi odiavano tutti»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il rapporto trae iè sempre stato tormentato, al punto che la stessa cantante al secolo Francesca Calearo ammette che avere a che fare con i follower non è affatto semplice. Ospite del podcast Tintoria con Daniele Tinti e Stefano Rapone,ha poi svelato il suo insospettabile passato nel gruppo cattolico dei, svelando la suaper la lettura della: «Ho frequentato per qualche anno una comunità neocatecumenale – ha raccontato– c’erano belle canzoni, il fondatore è spagnolo e ha riarrangiatoi salmi con ritmi latini… Sono dei canti incredibili, voglio sposare qualcuno, stonato, che me li canti mentre vado all’altare». A proposito dell’esperienza con i, ...

A proposito dell'esperienza con i neocatecumenali,aggiunge: "È un genere di ambiente difficile, in cui devi avere consapevolezza di quello che sta facendo".

