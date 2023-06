L’uomo del business dei viaggi dei migranti dalla Tunisia | «Ho 30 barche pronte ad agosto | Meloni si rassegni»

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si chiama M.B. Ed è uno dei passeur più importanti di Sfax in. Al vertice di una delle organizzazioni mafiose che organizzano i passaggi illegali deiverso il Mediterraneo, oggi in un’intervista a Repubblica spiega come funziona il suo. Ha 29 anni e parla della sua attività come «un’agenzia diillegale». Dice in un’intervista a Repubblica che ha dei clienti e che ci sono domanda ed offerta, come in qualunque mercato. «Sono originario delle isole Kerkennah», dice. «Ho iniziato dal basso, cinque anni fa. Partecipavo all’organizzazione dei, ma non sono stato mai scafista. I clienti erano contenti, mi sono fatto un nome e poi un gruzzolo. Ho iniziato a investire nelle trasferte». Parla in francese. Ha anche frequentato per un po’ l’università. Una ...