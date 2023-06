Lula vola a Roma in missione di pace da Papa Francesco | Mattarella e Gualtieri

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inácioda Silva partirà stasera per, in un viaggio che includerà un incontro con ilin Vaticano mercoledì e con il presidente Sergio...

Tra i temi cheaffronterà durante i suoi incontri di mercoledì ci saranno anche la salvaguardia dell'Amazzonia, il contrasto al cambiamento climatico e le prospettive dell'Accordo commerciale ...ha anche detto di voler incontrare "il presidente dell'Italia". "Non riceviamo un presidente italiano da molti anni e abbiamo molti italiani e loro discendenti qui in Brasile. Abbiamo bisogno ...... blitz della polizia a casa di Bolsonaro: "Ha falsificato il certificato della vaccinazione anti - Covid per entrare negli Usa"da Xi Jinping: il progetto di sostituire il dollaro con la ...

Durante il suo soggiorno in Italia, il presidente presenterà anche il suo piano di pace per l'Ucraina, che prevede la creazione di un club di Paesi per facilitare il dialogo tra Kiev e Mosca ...l presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annunciato un ambizioso piano di alfabetizzazione per i bambini, chiamato "Compromisso Nacional Criança Alfabetizada".