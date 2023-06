Lukebakio piace all’Inter e non solo! La richiesta dell’Herta Berlino – TS

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dodiè uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco. Sul calciatore, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, c’è una folta concorrenza SFIDE – L’Inter, in attesa di chiarire la vicenda Lukaku, è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa. Fra i nomi più caldi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, c’è quello di Dodi. L’attaccante belga, in forza all’Herta, è una seconda punta che sa saltare l’uomo e creare superiorità. Col Belgio, inoltre, ha mostrato un’intesa non indifferente con Lukaku. Sul calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, non solo l’Inter: anche la Fiorentina ed il Villarreal sono sulle tracce del calciatore per cui l’Hertachiede una cifra vicina ai 10 milioni. Il belga, secondo il quotidiano, preferirebbe il trasferimento ...

Classe 1997, nazionale belga di origini congolesi, è reduce da una stagione con 11 gol nonostante la retrocessione dell'Hertha Berlino.

Per i due giocatori del Belgio tre gol firmati in tandem con la maglia della nazionale. L'Hertha, dopo la retrocessione, vuole monetizzare ma Ausilio - come per Frattesi - prima deve vendere