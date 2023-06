Lukaku capitano del Belgio | Courtois s’infuria | il portiere lascia la Nazionale in polemica

(Di lunedì 19 giugno 2023) La scelta di dare la fascia dia Romelunon è andata giù a Thibaut: scoppia il caos nel ritiro del. Ildel Real Madrid ha salutato i compagni e se n’è andato, in apertacon le decisione presa dal neo commissario tecnico Domenico Tedesco. La Federazione non ha spiegato il motivo dell’assenza, ma secondo i media belgi la ragione è appunto la grande delusione per non aver ricevuto la fascia dinella partita contro l‘Austria. In assenza dell’infortunato Kevin De Bruyne, infatti, Tedesco ha scelto di premiare, che ha risposto segnando il pareggio del. La vicenda però ora apre una grossa grana nello spogliatoio dei Diavoli Rossi, che già sono alle prese con una ...

...perché non ha digerito la scelta del ct Domenico tedesco in merito alla fascia dida assegnare in assenza di De Bruyne infortunato. Il ct Tedesco ha optato per un condominio tra(che ...Mentre persembrerebbe quasi ovvio il rinnovo del prestito, nonostante il club londinese non ...per ruolo in Europa (anche dopo una stagione forse deludente al Chelsea) forse per ildel ...... priva di De Bruyne, stella del City e prima scelta per esseredel Belgio . La fascia, infatti, è finita sul braccio di, l'attaccante dell'Inter, che tra l'altro ha segnato il gol ...

Lukaku capitano Courtois si arrabbia e lascia il ritiro La Gazzetta dello Sport

stella del City e prima scelta per essere capitano del Belgio. La fascia, infatti, è finita sul braccio di Lukaku, l’attaccante dell’Inter, che tra l’altro ha segnato il gol del pareggio contro ...Il Belgio come la Francia. Come per i transalpini, il passaggio di consegna della fascia di capitano ha creato scompiglio. La Federazione non ha dato spiegazioni ufficiali ma, secondo i media locali, ...