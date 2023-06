L’Ue della salute | un cantiere aperto Idee a confronto allo spazio Esperienza Europa

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nuove regole, chiare e condivise. Gli Stati membri dell’Unione europea concordano che lo choc dato dagli anni di pandemia abbia segnato un punto di non ritorno e ora vogliono lavorare insieme per trovare gli strumenti giusti. Il sasso nello stagno è stato lanciato nel 2020 dalla presidente Ursula von der Leyen quando ha annunciato l’Unione europea. A come si stiano muovendo gli attori europei e italiani per sostenere questo cammino è stato dedicato il dibattito “La tutelaa livello europeo: una scommessa per il futuro”, promosso dalla rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, in collaborazione con la rappresentanza in ItaliaCommissione europea e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, presso la sede di...