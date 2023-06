Ludovica Pagani con El Shaarawy in Grecia dopo le 'notti a Barcellona' con Giulia Penna | che FOTO!

(Di lunedì 19 giugno 2023)e Stephan Elhanno scelto la. Vacanze e relax sull'isola di Ios per la coppia, tra piscina, spiaggia e mare....

GUARDA LE FOTO DA URLO DI GIORGIA El Shaarawy firma con la Roma e si gode le vacanze con la compagna... GUARDA LE FOTO PAZZESCHE DIMaria Arreghini è il nuovo sogno proibito ...Leggi anche El Shaarawy doppietta: che rinnovo con la Roma! E Grecia caldissima conIscriviti alla newsletter - -El Shaarawy in Grecia con. 'Parlami della vacanza perfetta' Intanto El Shaarawy si sta godendo qualche giorno di meritatissimo riposo in vista della prosima stagione (la Roma si ...

El Shaarawy e Ludovica Pagani, che lusso in Grecia: quanto costa l'hotel Corriere dello Sport

Facebook Twitter Pinterest È online, al seguente link, il videoclip ufficiale di “Due notti a Barcellona”, il nuovo singolo di Giulia Penna, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali ...L'esterno Stephan El Shaarawy, in scadenza di contratto con la Roma, si trova in vacanza con la fidanzata Ludovica Pagani: scatto da sogno ...