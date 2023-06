Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales dopo addio Belen | fuori Mammucari

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 19 giugno 2023) La decima edizione di Tu Si Quesarà ricca di novità. Di recenteRodriguez ha deciso di lasciare il talent show autunnale di Canale 5 e non essere più la voce annunciatrice dei vari partecipanti. L'argentina sarà concorrente nella prossima edizione di Celebrity Hunted su Prime Video e sarà l'unica cosa che farà nella prossima stagione tv, almeno stando a oggi, dal momento che non sarebbe stata confermata per la prossima edizione de Le Iene in onda su Italia 1. New entry a Tu Si Quequasi diciotto anni di esperienza a Che Tempo Che Fa, lo scorso 14 maggio 2023 è stato comunicato il suo passaggio al gruppo Discovery dove insieme a Fabio Fazio, a partire dal prossimo autunno, condurrà il programma sul canale Nove. Non soltanto questa ...