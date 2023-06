Luciana Littizzetto a Mediaset | sarà giudice a Tu si que vales? ' Proposta fatta' | manca la firma

ha annunciato da qualche settimana che lascerà la Rai per approdare sul canale Nove , di Discovery , insieme al 'suo' conduttore Fabio Fazio e a Filippa Lagerback , dove ...Ecco dove potremmo rivedere presto la. I nuovi impegni televisivi di. Non era certo una novità che l'inseparabile duo Fazio -sarebbe velocemente passato in casa ...pronta ad entrare ufficialmente nella "scuderia" di Maria De Filippi . L'attrice torinese, infatti, sta per diventare una giurata di Tu si que vales , così come riferisce Dagospia .

Luciana Littizzetto anche a Mediaset: giurata di Tu Si Que Vales al posto di Teo Mammucari Fanpage.it

La decima edizione di Tu Si Que Vales sarà ricca di novità. Di recente Belen Rodriguez ha deciso di lasciare il talent show autunnale di Canale 5 e non essere più… Leggi ...Teo Mammucari via dalla giuria del talent show: arrivata la clamorosa decisione A quanto pare nella prossima edizione di Tu si que vales ci sarà una vera ...