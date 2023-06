Lucarelli | «Inzaghi all’Inter anno eccezionale! Nonostante i problemi»

(Di lunedì 19 giugno 2023), ex attaccante ora allenatore e durante questa stagione alla Ternana, è dell’idea chesia da promuovere per il rendimento della stagione. Ospite di Calcio Weekend Live su Sportitalia, ha superato le aspettative. AL MEGLIO – Cristianodà un giudizio da allenatore: «Secondo me Simoneha fatto un lavoro eccezionale. Mi sono sorpreso in certi momenti della stagione di come potesse essere anche contestato o messo in discussione: diciamo che l’Inter ha avuto momenti complicati dovuti a uno stato di forma dei giocatori più importanti, però è riuscita a portare a casa due trofei. In campionato il Napoli ha fatto un qualcosa di incredibile, con i variche l’Inter ha sul bilancio io penso che la stagione disia di ...

Si definisce il quadro delle panchine in Serie B. Aurelio Andreazzoli torna alla Ternana al posto di Cristiano Lucarelli, Wiliam Viali lascia il Cosenza per l'Ascoli. Per il dopo Michele Mignani il Ba ...Dodici allenatori su 20 già sicuri, uno arriverà dallo spareggio tra Lecco e Foggia, le altre 7 squadre restano in bilico ma con grandi nomi in ballo ...